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В суды Татарстана через портал госуслуг РТ записались почти 500 человек

19:47, 16.02.2021
В суды Татарстана через портал госуслуг РТ записались почти 500 человек
Фото: realnoevremya.ru

С сентября прошлого года в суды Татарстана через портал государственных и муниципальных услуг РТ записались 443 человека, сообщает пресс-служба Минцифры республики.

Через специальный сервис на платформе татарстанцы могут записаться за получением услуг восьми судов Казани и 44 судов муниципальных образований Татарстана. Планируется, что в 2021 году указанная возможность распространится на 190 участков мировых судей и на Верховный суд РТ.

На сегодняшний день электронная очередь действует для получения пяти услуг:

  • Выдача документов из архива;
  • Выдача исполнительных листов;
  • Выдача судебных актов;
  • Выдача судебных актов с отметкой о вступлении в законную силу;
  • Ознакомление с материалами дела.
Фото: digital.tatarstan.ru

На получение каждой из перечисленных услуг необходимо записываться по отдельности. Для этого на сайте необходимо указать нужный суд и услугу. При этом обязательно нужно вписать номер дела.

Татьяна Демина
ОбществоТехнологии Татарстан
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