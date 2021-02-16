В суды Татарстана через портал госуслуг РТ записались почти 500 человек
С сентября прошлого года в суды Татарстана через портал государственных и муниципальных услуг РТ записались 443 человека, сообщает пресс-служба Минцифры республики.
Через специальный сервис на платформе татарстанцы могут записаться за получением услуг восьми судов Казани и 44 судов муниципальных образований Татарстана. Планируется, что в 2021 году указанная возможность распространится на 190 участков мировых судей и на Верховный суд РТ.
На сегодняшний день электронная очередь действует для получения пяти услуг:
- Выдача документов из архива;
- Выдача исполнительных листов;
- Выдача судебных актов;
- Выдача судебных актов с отметкой о вступлении в законную силу;
- Ознакомление с материалами дела.
На получение каждой из перечисленных услуг необходимо записываться по отдельности. Для этого на сайте необходимо указать нужный суд и услугу. При этом обязательно нужно вписать номер дела.
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