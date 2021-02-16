В суды Татарстана через портал госуслуг РТ записались почти 500 человек

С сентября прошлого года в суды Татарстана через портал государственных и муниципальных услуг РТ записались 443 человека, сообщает пресс-служба Минцифры республики.

Через специальный сервис на платформе татарстанцы могут записаться за получением услуг восьми судов Казани и 44 судов муниципальных образований Татарстана. Планируется, что в 2021 году указанная возможность распространится на 190 участков мировых судей и на Верховный суд РТ.

На сегодняшний день электронная очередь действует для получения пяти услуг:

Выдача документов из архива;

Выдача исполнительных листов;

Выдача судебных актов;

Выдача судебных актов с отметкой о вступлении в законную силу;

Ознакомление с материалами дела.

Фото: digital.tatarstan.ru

На получение каждой из перечисленных услуг необходимо записываться по отдельности. Для этого на сайте необходимо указать нужный суд и услугу. При этом обязательно нужно вписать номер дела.

Татьяна Демина