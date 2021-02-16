Жителя Нурлата отдали под суд за врезку в магистральный нефтепровод

В Алексеевском районе прокуратура утвердила обвинение 36-летнему фигуранту дела о повреждении нефтепровода путем умышленной врезки (п. «б» ч. 4 ст. 215.3 УК РФ) и покушении на кражу (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Вину в этих преступлениях житель Нурлата полностью признал, уточняют в прокуратуре Татарстана.



По версии следствия, в ноябре 2018 года мужчина, желая похитить дизтопливо, повредил магистральный трубопровод «Альметьевск — Нижний Новгород» на участке в Алексеевском районе Татарстана. Однако украсть желаемое не успел — врезку выявили сотрудники АО «Транснефть-Прикамье».

В мае 2020 года обвиняемый предпринял вторую попытку хищения топлива в том же месте, причем установил камеру видеонаблюдения за территорией. Однако она не помогла — полицейские задержали его на месте.

Ущерб от преступлений оценен в 511 тыс. рублей.