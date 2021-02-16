Казанский «Водоканал» привлекли к ответственности за использование земли для отходов без лицензии
Казанский «Водоканал» и челнинская «Проминдустрия» были привлечены к административной ответственности за использование земельных ресурсов без лицензии при складировании отходов. Об этом сообщила и.о. главы руководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Лилия Гайнутдинова.
По ее словам, челнинское предприятие уже обратилось за лицензией.
Напомним, от казанского «Водоканала» поступают 42% всех стоков республики. В прошлом году активисты Общероссийского народного фронта в Татарстане обратились в ФАС, прокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить госконтракт казанского МУП «Водоканал» на строительство в столице Татарстана цеха по обработке илового осадка. Казанцы не первый год жалуются на неприятный запах, идущий от биологических очистных сооружений МУП «Водоканал».Общество Татарстан
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