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Казанский «Водоканал» привлекли к ответственности за использование земли для отходов без лицензии

16:39, 16.02.2021

Казанский «Водоканал» и челнинская «Проминдустрия» были привлечены к административной ответственности за использование земельных ресурсов без лицензии при складировании отходов. Об этом сообщила и.о. главы руководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Лилия Гайнутдинова.

По ее словам, челнинское предприятие уже обратилось за лицензией.

Напомним, от казанского «Водоканала» поступают 42% всех стоков республики. В прошлом году активисты Общероссийского народного фронта в Татарстане обратились в ФАС, прокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить госконтракт казанского МУП «Водоканал» на строительство в столице Татарстана цеха по обработке илового осадка. Казанцы не первый год жалуются на неприятный запах, идущий от биологических очистных сооружений МУП «Водоканал».

Общество Татарстан
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