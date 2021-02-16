За год Волжско-Камское управление Росприроднадзора выписало штрафы на 182 млн рублей

За 2020 год Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора предъявило природопользователям штрафы на 142 млн рублей за незаконное пользование водными ресурсами. Об этом сообщила и о. главы управления Лилия Гайнутдинова.

По ее словам, в прошлом году было проведено 780 проверок, по итогам которых выявлены нарушения на 182 млн рублей.

Вместе с тем, с прошлого года в 18 раз выросли ставки платы за пользование водными ресурсами — с 46.3 тыс. рублей до 533,3 тыс. рублей

Напомним, в 2020 году в Татарстане доходы от экологических поступлений и платежей за пользование природными ресурсами превысили 1 млрд рублей. В частности, в прошлом году в республике за пользование участками недр, на которых расположены месторождения общераспространенных полезных ископаемых, собрано свыше 122 млн рублей.