В 2020 году в РТ доходы от экологических поступлений и платежей за природные ресурсы превысили 1 млрд рублей

В 2020 году в Татарстане доходы от экологических поступлений и платежей за пользование природными ресурсами превысили 1 млрд рублей, сообщили сегодня на итоговой коллегии Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

В частности, в прошлом году в республике за пользование участками недр, на которых расположены месторождения общераспространенных полезных ископаемых, собрано свыше 122 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Доходы от предоставления в пользование водных объектов в Татарстане в 2020 году составили около 375 млн рублей.

Также в Минэкологии РТ сообщили, что в 2020 году в Татарстане на реализацию четырех федеральных проектов в сфере экологии направили более 2,8 млрд рублей.

Татьяна Демина