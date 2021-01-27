В 2020 году в РТ доходы от экологических поступлений и платежей за природные ресурсы превысили 1 млрд рублей
В 2020 году в Татарстане доходы от экологических поступлений и платежей за пользование природными ресурсами превысили 1 млрд рублей, сообщили сегодня на итоговой коллегии Министерства экологии и природных ресурсов РТ.
В частности, в прошлом году в республике за пользование участками недр, на которых расположены месторождения общераспространенных полезных ископаемых, собрано свыше 122 млн рублей.
Доходы от предоставления в пользование водных объектов в Татарстане в 2020 году составили около 375 млн рублей.
Также в Минэкологии РТ сообщили, что в 2020 году в Татарстане на реализацию четырех федеральных проектов в сфере экологии направили более 2,8 млрд рублей.
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