В Минздраве Татарстана рассказали о состоянии мужчины, в которого стреляли возле дома

Состояние мужчины, в которого выстрелили минувшей ночью в одном из дворов в Казани, оценивается как стабильное. Угрозы жизни нет, сообщили «Реальному времени» в Минздраве Татарстана.

Инцидент произошел на улице Космонавтов. Неизвестные выстрелили мужчине в лицо в тот момент, когда он вышел из дома и направился к своему автомобилю. Вероятнее всего, они поджидали свою жертву.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татьяна Леухина