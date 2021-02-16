В Минздраве Татарстана рассказали о состоянии мужчины, в которого стреляли возле дома
Состояние мужчины, в которого выстрелили минувшей ночью в одном из дворов в Казани, оценивается как стабильное. Угрозы жизни нет, сообщили «Реальному времени» в Минздраве Татарстана.
Инцидент произошел на улице Космонавтов. Неизвестные выстрелили мужчине в лицо в тот момент, когда он вышел из дома и направился к своему автомобилю. Вероятнее всего, они поджидали свою жертву.
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