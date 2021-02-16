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В Минздраве Татарстана рассказали о состоянии мужчины, в которого стреляли возле дома

09:15, 16.02.2021
В Минздраве Татарстана рассказали о состоянии мужчины, в которого стреляли возле дома
Фото: realnoevremya.ru

Состояние мужчины, в которого выстрелили минувшей ночью в одном из дворов в Казани, оценивается как стабильное. Угрозы жизни нет, сообщили «Реальному времени» в Минздраве Татарстана.

Инцидент произошел на улице Космонавтов. Неизвестные выстрелили мужчине в лицо в тот момент, когда он вышел из дома и направился к своему автомобилю. Вероятнее всего, они поджидали свою жертву.

Фото: realnoevremya.ru (архив)
Татьяна Леухина
ПроисшествияОбщество Татарстан
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