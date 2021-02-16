Опрос: каждый шестнадцатый российский школьник регулярно списывает «домашку»

Честно делают домашние задания самостоятельно лишь 7% российских школьников, а те, кто списывает, чаще всего пользуются готовыми ответами по иностранному языку (45%), физике (38%) и математике (37%), выяснили исследователи из команды интерактивной рабочей тетради Skysmart.

По результатам анонимного опроса, проведенного в январе 2021 года среди 1500 респондентов из всех регионов России, каждый десятый школьник пользуется готовыми ответами из решебников более 30 раз за четверть, 18% — от 10 до 30 раз, каждый пятый — от 1 до 5 раз, каждый четвертый (24%) — от 5 до 10 раз. Ну а 6% школьников списывают «домашку» постоянно.



Готовыми решениями для заданий по геометрии пользуются 32% опрошенных, по химии — 30%. Русский язык периодически списывает каждый четвертый школьник, а историю — почти каждый пятый (18%).

Основной причиной, по которой дети списывают, они назвали в 23% случаев отсутствие интереса к предмету или его «ненужность» для дальнейшего образования по выбранному профилю. Каждый пятый респондент утверждает, что пользуется «шпаргалкой» для самопроверки. А 16% опрошенных делают это, потому что не понимают условия задания и то, каким должен быть результат. Еще 13% заявили, что пользуются готовыми решениями, если задание слишком сложное, а 7% — когда сомневаются в своих знаниях, но хотят получить хорошую оценку.

Как выяснилось, после сверки с решебниками 60% школьников исправляют только часть своих ошибок, 33% исправляют все, а 7% оставляют ответы без изменений, даже если узнали об ошибке.

При этом больше половины опрошенных школьников оказались уверены, что готовые домашние задания не мешают получению знаний, но каждый четвертый ученик признался, что при их использовании он быстро забывает новый материал. И лишь 18% респондентов считают, что использование готовых ответов помогает запомнить и усвоить новые знания.