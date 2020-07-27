В Татарстане на данный момент восстановили 850 гектаров лесов

В Татарстане в рамках национального проекта «Экология» провели работы по естественному лесовосстановлению на площади 850 га. Как сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ, минерализация поверхности почвы, с помощью которой и восстанавливаются леса, способствует созданию благоприятных условий для возобновления ценных пород, заращивания и сохранения подроста при валке деревьев. В этом году такую работу планируется провести на площади 2480 га.

В прошлом году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан», который, в свою очередь, входит в нацпроект, восстановили 2304,6 га леса.

Кроме того, проект включает в себя специальные показатели «Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения» и «Количество выращенного посадочного материала лесных растений». Как показывают плановые значения на 2020 год, запас семян составляет 11,4 тонны, а посадочных материалов — 30,9 млн штук. На данный момент специалисты собрали 529 кг семян, из них сосны — 387 кг, ели — 103 кг, лиственницы — 20 кг, прочих пород — 19 кг. Основную массу семян соберут в августе и сентябре этого года.



Напомним, сегодня в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов. До 3 августа в РТ сохраняется высокая пожарная опасность лесов (4-й класс), в отдельных восточных районах сохраняется 5-й класс пожарной опасности.