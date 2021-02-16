Роспотребнадзор: в 2020 году в Татарстане на развлекательные мероприятия жаловались в 3 раза чаще

Фото: Максим Платонов (архив)

За 2020 год в татарстанское управление Роспотребнадзора поступило 16 303 обращения граждан. Это на 23,2% больше, чем годом ранее.

При этом количество жалоб на нарушения в сфере гостиничных услуг выросло в 5,2 раза, сообщает пресс-служба ведомства. Таких жалоб поступило 56, или 0,3% от общего числа сообщений. Однако в 2019 году таких обращений было только 9.

Сообщения о нарушении прав потребителей в сфере культурно-развлекательных мероприятий выросло в 3,1 раза. За год поступило 121 обращение. Против 39 жалоб в 2019-м.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

По данным Роспотребнадзора, наибольшее количество обращений касалось:

нарушения прав потребителей в сфере розничной торговли — 2 755, или 16,9% от общего количества обращений,

нарушение прав потребителей на финансовом рынке — 1 378 жалоб, или 8,5%,

условия проживания в жилых помещениях и содержание общественных помещений — 1 301, или 8%,

условия использования физических факторов (в т.ч. обращения граждан с жалобами на шум) — 920, или 5,6%,

планировка, застройка и содержание территорий городских и сельских поселений– 778, или 4,8%.

Напомним, певец Элвин Грей пожаловался на преследование со стороны Роспотребнадзора и отменил все свои концерты в Татарстане. Все из-за штрафа за нарушение антиковидных ограничений на сольном выступлении артиста в Казани. В ведомстве подчеркивают, что штраф был законным и проверка зафиксировала отсутствие масок у зрителей, а также несоблюдение социальной дистанции.