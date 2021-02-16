Туктамышева оценила шансы Валиевой на Олимпийских играх — 2022

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева оценила шансы Камилы Валиевой на победу в женской части соревнований на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.

По ее словам, если россиянка продолжит выступать на нынешнем уровне, то сможет завоевать золотые награды.

«В девочках, если Камила Валиева будет кататься чисто, идеально и еще два четверных будет делать в произвольной с тройным акселем, то ее очень сложно будет побить. Мне кажется, что может Камила выиграть», — считает фигуристка.

Камила Валиева. Фото: fsrussia.ru

Основным конкурентом Валиевой на Олимпиаде в Пекине Туктамышева видит японку Рику Кихиру.

«Мне кажется, японка Рика Кихира, которая сейчас делает четверной сальхов и тройной аксель, вполне конкурентоспособна. Она сильная спортсменка», — сказала Туктамышева в интервью.

Рика Кихира. Фото: sportsdaily.ru

Уроженка Татарстана Камила Валиева стала чемпионкой мира среди юниоров (2020) и выиграла серебряную награду на чемпионате России — 2021 среди взрослых. Она занимается в группе тренера Этери Тутберидзе, вместе с которой в 2018 году олимпийской чемпионкой стала Алина Загитова.

Напомним, накануне олимпийская чемпионка Аделина Сотникова заявила, что не считает Валиеву главным фаворитом на Олимпиаде-2022.