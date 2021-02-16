В Сети появилось видео задержания сторонников ИГ в Крыму и Татарстане

Фото: скриншот

ФСБ опубликовала видео задержания сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в Крыму и Татарстане.

По данным ФСБ, злоумышленники с 2015 по 2019 год при помощи интернет-сообществ под видом благотворительной помощи собирали деньги для перевода за рубеж на нужды боевиков. В ходе обысков у задержанных изъяли средства связи, компьютерную технику, магнитные носители информации.

Следователи УФСБ возбудили уголовные дела по частям 1.1 и 4 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.