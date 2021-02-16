ФСБ сообщила о задержании в Татарстане и Крыму финансистов ИГ*

ФСБ задержала в Татарстане и Крыму группу финансистов запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Они собирали средства боевикам под видом благотворительной помощи.

Сотрудники спецслужбы задержали группу лиц, которая с 2015 по 2019 год при помощи интернет-сообществ под видом благотворительной помощи собирала деньги для перевода за рубеж на нужды боевиков.

Фото: Максим Платонов (архив)

В ходе обысков у задержанных изъяли средства связи, компьютерную технику, магнитные носители информации. Следователи УФСБ возбудили уголовные дела по частям 1.1 и 4 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, передает ТАСС сообщение ЦОС ФСБ.

В конце января сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина РФ 1995 года рождения, который готовил теракт в Башкирии. По данным спецслужбы, мужчина был последователем радикального ислама. Из его тайника изъяли компоненты самодельной бомбы и огнестрельное оружие.



Татьяна Леухина