ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

Фото: Олег Тихонов (архив)

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина РФ 1995 года рождения, который готовил теракт в Башкирии, сообщает RT со ссылкой на пресс-релиз ведомства.



Мужчина, являющийся последователем радикального ислама, готовил вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов. Из его тайника изъяли компоненты самодельной бомбы и огнестрельное оружие.

Фото: realnoevremya.ru (архивное фото)

21 января в подмосковных Люберцах силовики задержали двух подростков. Их подозревают в подготовке теракта в школе.



Татьяна Демина