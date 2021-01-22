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ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

09:58, 22.01.2021
ФСБ предотвратила теракт в Башкирии
Фото: Олег Тихонов (архив)

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина РФ 1995 года рождения, который готовил теракт в Башкирии, сообщает RT со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

Мужчина, являющийся последователем радикального ислама, готовил вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов. Из его тайника изъяли компоненты самодельной бомбы и огнестрельное оружие.

Фото: realnoevremya.ru (архивное фото)

21 января в подмосковных Люберцах силовики задержали двух подростков. Их подозревают в подготовке теракта в школе.

Татьяна Демина
Происшествия Башкортостан
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