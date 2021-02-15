В Елабужском районе РТ снизилось количество новых случаев заражения ВИЧ

Фото: Максим Платонов (архив)

В прошлом году в Елабужском районе Татарстана выявили 10 человек с ВИЧ-инфекцией. Это на 11 случаев меньше, чем в 2019 году.

Всего за последние 3 года в Елабужском районе ВИЧ-инфекция подтвердилась у 54 человек в возрасте от 20 до 29 лет и старше.

Обследование на ВИЧ-инфекцию в прошлом году прошли 22 943 жителя Елабужского района РТ (26,7% от прикрепленного населения), сообщается на официальном сайте муниципалитета.

При диспансеризации взрослого населения, в ходе которого обследование на ВИЧ-инфекцию прошли 550 человек, положительных результатов в 2020 году не зарегистрировали.

Фото: Максим Платонов (архив)

Отметим, по данным Фонда «Нужна помощь» по пациентам с ВИЧ в России за 2019 год, Татарстан попал в благополучную зону (А) по заболеваемости: с таким диагнозом в республике живут 16 657 человек, умерли от инфекции 259 человек.

Доля населения Татарстана, обследованного на ВИЧ за год — 29,3%. Доля людей, живущих с диагнозом и состоящих на диспансерном учете — 80%.



Ранее «Реальное время» публиковало материал, в котором подробно освещало проблему ВИЧ в республике, в том числе как он повлиял на заболеваемость и тестирование в коронавирусный год.

Татьяна Демина