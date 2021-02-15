Татарстан попал в благополучную зону по заболеваемости ВИЧ
Татарстан попал в благополучную зону (А) по заболеваемости ВИЧ. Такие данные опубликовал Фонд «Нужна помощь» по пациентам с ВИЧ в России за 2019 год.
Так, в Татарстане с таким диагнозом живут 16 657 человек, умерли от инфекции 259 человек. Доля населения, обследованного на ВИЧ за год — 29,3%. Доля людей, живущих с диагнозом и состоящих на диспансерном учете — 80%.
Помимо Татарстана, в зону благополучных попали Белгородская, Брянская, Воронежская, Кировская, Липецкая, Псковская, Сахалинская, Тамбовская области, Республики Ингушетия, Калмыкия, Татарстан, Чувашия и Забайкальский край.
Самыми «проблемными» назвали Иркутскую, Кемеровскую, Ленинградскую и Оренбургскую области, а еще Крым.
В декабре сообщалось, что в Татарстане снижается заболеваемость ВИЧ-инфекцией. Главврач ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями МЗ РТ» Нияз Галиуллин рассказывал о ВИЧ-диссидентах в республике — среди них есть как взрослые, так и дети.
«Реальное время» публиковало материал, в котором подробно освещало проблему ВИЧ в республике, в том числе — как повлиял на заболеваемость и тестирование непростой коронавирусный год.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым