Власти Набережных Челнов представили график уборки местных проездов от снега до 21 февраля

Исполком Набережных Челнов опубликовал график уборки местных проездов от снега в Центральном, Комсомольском и Автозаводском районах автограда с 15 по 21 февраля.



Сегодня, 15 февраля, в Челнах от снега очистили местный проезд со стороны второго и третьего комплексов на проспекте Х. Туфана, местный проезд со стороны жилых домов 7/2, 7/8, 7/9 в Комсомольском районе.

Во вторник, 16 февраля, снег уберут на проспекте Р. Беляева и проспекте Юности. В среду, 17 февраля, уборка снега в Челнах пройдет на бульваре Кол Гали, бульваре Юных Ленинцев и в переулке Энергетиков.

В четверг, 18 февраля, от снега очистят бульвар Кол Гали, бульвар Юных Ленинцев и переулок Есенина.

В пятницу, 19 февраля, в Набережных Челнах снег уберут на бульваре Кол Гали, проезде со стороны 26-го комплекса на проспекте Яшьлек и в переулке Гафиатуллина.

В субботу, 20 февраля, от снега очистят проезд со стороны 36-го комплекса на улице Раскольникова, проезд со стороны 26-го комплекса на проспекте Яшьлек и переулок Шадрина.

В воскресенье, 21 февраля, рабочие выйдут на уборку снега со стороны 36-го комплекса на улице Раскольникова, проезде со стороны 52-го комплекса на проспекте Яшьлек и в переулке Корчагина.

Напомним, с начала 2021 года управляющие компании Набережных Челнов за ненадлежащую уборку снега во дворах оштрафовали 15 раз. Еще в 12 случаях санкции применялись к их должностным лицам.



Татьяна Демина