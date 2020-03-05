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Рустам Минниханов: наша задача — к 2030 году обеспечить объем ВРП не менее 5 трлн. руб.

19:50, 05.03.2020
Рустам Минниханов: наша задача — к 2030 году обеспечить объем ВРП не менее 5 трлн. руб.
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов на итоговой коллегии Министерства промышленности и торговли республики заявил, что первоначальной задачей является обеспечение к 2030 году объема валового регионального продукта (ВРП) в размере не менее 5 трлн. руб.

По словам главы региона, собственные доходы бюджета Татарстана составили практически 300 млрд. руб.

«Мы — регион-донор, и, хотя мы — пятые по объемам вложений в федеральный бюджет, нам не так много достается. Поэтому мы рассчитываем на свои силы, и наша задача — к 2030 году чтобы был объем валового регионального продукта (ВРП) не менее 5 трлн. руб. и собственных доходов — под 600 млрд. руб. Это те цифры, те объемы, которых нам должно хватить на наши потребности», — передает слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

ЭкономикаОбществоВласть Татарстан
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