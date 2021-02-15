Минтимер Шаймиев стал почетным членом «Боевого братства»

Госсоветнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву присвоено почетное звание «Почетный член Всероссийской организации «Боевое братство». Приказ о присвоении звания утвердил председатель организации Борис Громов.

Нагрудный знак и удостоверение Шаймиеву вручил сегодня перед заседанием Антитеррористической комиссии РТ президент РТ Рустам Минниханов.

Фото: president.tatarstan.ru

«Дорогой Минтимер Шарипович! Солдаты, сержанты, офицеры и генералы, прошедшие тяжелую войну в Афганистане, благодарны и признательны Вам за поддержку и помощь в решении социальных и бытовых проблем ветеранов. Спасибо Вам!» — цитирует поздравление от Громова пресс-служба президента республики.

Напомним, в Казани при участии местного союза ветеранов Афганистана был создан макет нового памятника воинам-афганцам. Его планируется установить в Парке Победы. Это собирались сделать в 2021 году.

