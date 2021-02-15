Тренер «Ак Барса»: «Работа спецбригад — ключевой фактор. Мы помним, как сыграли в Уфе»

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко поделился ожиданиями от оставшейся части регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По его словам, команде необходимо уделить повышенное внимание действиям в спецбригадах.

«Мы готовились, залечили травмы. Работали над тактическими моментами, большинством. У нас остался последний этап регулярного чемпионата, будут тяжелые игры. Хорошо, что четыре матча из шести проведем дома.

Работа спецбригад — ключевой фактор сейчас. Мы понимаем, что следующая игра у нас против Уфы, и помним, как сыграли там в январе. Поэтому уделяем этому внимание», — сказал Горбенко.

Фото: ak-bars.ru

Сегодня «Ак Барс» сыграет в гостях против рижского «Динамо», после чего отправится в Уфу на матч с местным «Салаватом Юлаевым». До конца регулярного чемпионата КХЛ казанской команде осталось провести шесть игр. Последние четыре матча казанцы сыграют в Казани.

Встреча в Риге начнется в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах ТНВ и «ТНВ-Планета».