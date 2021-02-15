В Казани умер астроном КФУ Алмаз Галеев

В Казани умер астроном КФУ Алмаз Галеев. Об этом сообщается на сайте вуза.

Алмаз Галеев ушел из жизни 14 февраля на 46-м году жизни. Он специализировался на кафедре астрономии и космической геодезии физического факультета. Он проводил ПЗС-наблюдения астероидов, звезд, активных ядер галактик по научным программам казанских астрономов, а также по совместным программам с коллегами из Института космических исследований РАН и турецкими коллегами.

Фото: kzn.ru

«Коллектив знал Алмаза Ильсуровича как ответственного и вместе с тем веселого и жизнерадостного человека, он всегда был оптимистом и прекрасным семьянином. Алмаз Галеев был любимым мужем и отцом, у него остались жена и две дочери. Мы всегда будем помнить об Алмазе Ильсуровиче как о настоящем товарище, душе коллектива и замечательном человеке», — говорится на сайте вуза.

Причина смерти не сообщается.



Ольга Плешкова