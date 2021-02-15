Прокуратура сообщила об отсутствии в одной из поликлиник Казани прибора для больных сахарным диабетом

В Казани прокуратура по итогам проверки внесла представление главному врачу городской поликлиники №10 за отсутствие прибора для больных сахарным диабетом. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что в одном из кабинетов врача-эндокринолога в поликлинике нет глюкометра и тест-полосок к нему из расчета 15 штук на один рабочий день.

Ранее Нижнекамская прокуратура помогла 93-летнему ветерану Великой Отечественной войны получить положенные лекарства, которые ему не предоставляли с 2017 года.