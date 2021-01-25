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В Нижнекамске прокуратура помогла 93-летнему ветерану получить положенные лекарства

18:15, 25.01.2021
В Нижнекамске прокуратура помогла 93-летнему ветерану получить положенные лекарства
Фото: Илья Репин (архив)

Нижнекамская прокуратура помогла 93-летнему ветерану Великой Отечественной войны получить положенные лекарства. Надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства о лекарственном обеспечении.

Так, 93-летний ветеран, инвалид второй группы состоял на диспансерном учете в медучреждении с заболеванием сердца. Но с 2017 года ему не предоставляли льготные лекарства. В больнице пояснили, что мужчина за ними якобы не обращался.

Фото: pixabay.com


Прокуратура внесла в адрес главного врача ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница» представление об устранении выявленных нарушений закона и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. После вмешательства пенсионер получил необходимые препараты, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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