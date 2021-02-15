В Татарстане поженились 81-летний жених и 65-летняя невеста
В Мамадышском районе Татарстана сыграли свадьбу 81-летний жених и 65-летняя невеста — Маслави Гаффаров и Мунира Набиуллина. Об этом сообщает газета «Нократ».
Пара познакомилась в 2016 году в районном Доме культуры. После знакомства они продолжили общаться, вместе посетили Болгар и Биляр. Спустя пять лет отношений они решили зарегистрировать их официально.
Ранее в Нурлатском районе Татарстана сочетались браком 82-летняя невеста и 84-летний жених.
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