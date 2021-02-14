В казанском троллейбусе пассажирам начали дарить валентинки и жвачки Love Is

В казанском троллейбусе, следующем по маршруту №6, пассажирам сегодня дарят валентинки и жвачки Love Is в честь Дня всех влюбленных. Троллейбус, в котором проходит акция, украшен нарисованными розами и надписью «Поездка, ставшая судьбой». Продлится акция в течение всего дня.

Акцию организовала профсоюзная организация МУП «Метроэлектротранс». На маршрут заказали 1,5 тысячи комплектов подарков, передает «Татар-информ». «Сегодня утром зашла женщина с ночной смены, и когда я ей подарила валентинку, она сразу начала улыбаться и благодарить меня. Она сказала, что это было неожиданно и приятно. И все люди, получая валентинку, начинают сразу улыбаться», — передает агентство слова кондуктора этого маршрута Нины Бесфамильцевой.