Опрос: 13% казанских пар уже делают совместные накопления на пенсию

58% жителей Казани уверены, что доживут до старости вместе со своим нынешним партнером — это один из самых высоких показателей в России, на 4% больше, чем в среднем по стране. Об этом сообщили в НПФ Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни» по итогам опроса, проведенного накануне Дня всех влюбленных.

Так, три четверти опрошенных уже ведут общий семейный бюджет. Еще 13% пар из Казани, у которых есть сбережения, уже делают совместные накопления на пенсию.

Фото: pxhere.com

Напомним, по результатам опроса «Авито», в этом году отмечать День святого Валентина решили 92% жителей Казани. На подарок своей второй половинке к этой дате татарстанцы тратят в среднем 1,3 тыс. рублей. Чаще всего жители республики покупают наборы с гелем для душа, дезодорантом и кремами для рук. Лидируют также подарочные наборы с косметикой.

Татарстан также занял 17-е место в рэнкинге регионов России с самой низкой стоимостью свидания — бюджетное свидание обойдется жителям в 1 384 рубля. Об этом сообщил «Тинькофф Журнал».