Курс биткоина установил новый рекорд
Этим утром курс биткоина достиг нового исторического максимума: как свидетельствуют данные площадки CoinDesk, криптовалюта стоила $49 359.
На момент написания заметки криптовалюта немного потеряла в цене, ее курс составил $48 750.
В феврале резкий рост биткоина спровоцировало заявление Tesla о том, что компания вложила в эту криптовалюту $15 млрд. Кроме того. компания заявила, что готова принимать биткоин в качестве способа оплаты своих машин и другой продукции.
Ранее резкий рост курса биткоина также наблюдался в конце декабря — начале января. Тогда аналитики связывали это с деятельностью ряда инвестфондов, сыгравших на повышение на криптобиржах.
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