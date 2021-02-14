Курс биткоина установил новый рекорд

Этим утром курс биткоина достиг нового исторического максимума: как свидетельствуют данные площадки CoinDesk, криптовалюта стоила $49 359.

На момент написания заметки криптовалюта немного потеряла в цене, ее курс составил $48 750.

В феврале резкий рост биткоина спровоцировало заявление Tesla о том, что компания вложила в эту криптовалюту $15 млрд. Кроме того. компания заявила, что готова принимать биткоин в качестве способа оплаты своих машин и другой продукции.

Ранее резкий рост курса биткоина также наблюдался в конце декабря — начале января. Тогда аналитики связывали это с деятельностью ряда инвестфондов, сыгравших на повышение на криптобиржах.



