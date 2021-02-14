Миндортранс Татарстана напомнил водителям снегоходов о мерах безопасности возле полыньи

Миндортранс Татарстана напомнил водителям снегоходов о необходимости соблюдения мер безопасности при нахождении около ледовой полыньи.

«Вниманию любителей подледного лова, зимней рыбалки, водителей снегоходов, квадроциклов, также жителей населенных пунктов Шеланга, Нариман, Гребени, Бакча-сарай, Боровое Матюшино, Орел, Троицкий! Просим соблюдать меры безопасности при нахождении около ледовой полыньи (майны) и в ее непосредственной близости в акватории реки Волга», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее рыбаков призвали к внимательности: в эту зиму часть Волги в Татарстане не покроется льдом. Из-за подготовки к строительству моста автомагистрали М-12 «Москва — Казань» там будет постоянно поддерживаться открытый участок воды.

Ольга Плешкова