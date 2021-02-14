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В Казани продают две Библии за миллион и 4 миллиона рублей

03:24, 14.02.2021
В Казани продают две Библии за миллион и 4 миллиона рублей
Фото: avito.ru

В Казани старинную Библию продают за миллион рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте бесплатных объявлений.

В описании указывается, что книга содержит в себе Ветхий и новый завет. «Старинная редкая библия в хорошем состоянии», — подписал объявление автор.

Фото: avito.ru

Какого именно года книга, не сообщается.

Однако это не самая дорогая цена за старинную книгу. Еще один продавец выставил на продажу сборник заветов за 4 млн рублей. Никакой другой информации о книге он не оставил.

Ольга Плешкова
ОбществоКультураИстория Татарстан
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