В Казани продают две Библии за миллион и 4 миллиона рублей

В Казани старинную Библию продают за миллион рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте бесплатных объявлений.

В описании указывается, что книга содержит в себе Ветхий и новый завет. «Старинная редкая библия в хорошем состоянии», — подписал объявление автор.

Фото: avito.ru

Какого именно года книга, не сообщается.

Однако это не самая дорогая цена за старинную книгу. Еще один продавец выставил на продажу сборник заветов за 4 млн рублей. Никакой другой информации о книге он не оставил.

Ольга Плешкова