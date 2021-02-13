На строительство детсада в челнинском микрорайоне «Яшьлек» выделят 258 млн рублей

В Набережных Челнах на строительство нового детского сада в 63-м комплексе за проспектом Яшьлек выделят 258 млн рублей. Средства будут направлены из бюджета Татарстана.

Строить дошкольное учреждение будет ООО«Евростиль». Эта компания ранее построила детский сад «Шаян» в Замелекесье и детский сад «Белоснежка» в поселке ЗЯБ.

Новый детский сад рассчитан на 11—12 групп по 16—20 человек. Всего дошкольное учреждение может принять до 220 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. Площадь здания — более 3 тыс. кв. м. На территории детсада появятся спортивная и игровая площадки для детей.

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов (архив)

Предположительный срок окончания строительных работ — 1 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.



Всего в 2021 году в новых районах Челнов появятся три детсада — в жилом районе «Притяжение» поселка Орловка, в 63-м микрорайоне ЖК «Яшьлек» и в 34-м микрорайоне ЖК «Прибрежный». Они обеспечат 660 новых мест, 360 из которых в ясельных группах.

Татьяна Леухина