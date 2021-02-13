В Менделеевске на фасаде дома, где был Борис Пастернак, установили мемориальную табличку

В Менделеевске, на фасаде дома, где работал писатель и поэт Борис Пастернак с ноября 1916 года по январь 1917-го, установили мемориальную табличку. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Памятную табличку установили на фасаде краеведческого музея. Ее открытие приурочили ко дню рождения писателя — 10 февраля.



Надпись на табличке выполнена на трех языках — русском, английском и татарском. На табличке изображен следующий текст: «В этом здании с ноября 1916 г. по январь 1917 г. работал писатель Борис Леонидович Пастернак».

Фото: wikimedia.org

В Бондюгу (так назывался до революции Менделеевск) Пастернак приехал в октябре 1916-го. Он покинул город в марте 1917 года. Почти полгода он работал в конторе на Ушковских заводах.

Местные краеведы выяснили, что поэт приехал сюда к ученому, биохимику Борису Збарскому, известному впоследствии бальзамировщику тела Ленина. Тогда он работал над способом получения медицинского хлороформа для наркоза и приехал в Бондюгу по приглашению директора заводов Ушковых Льва Карпова.

Он оказался проездом в Москве, где его пригласили в гости родители Пастернака. От них ученый узнал, что поэта ждет призыв в армию. Однако у Пастернака одна нога была чуть короче из-за перелома от удара лошади. Тогда Збарский предложил ему поработать на заводе в Тихих Горах, что стало просто спасением для Пастернака. Ведь завод был оборонного значения, и это гарантировало ему бронь. Пастернак срочно уехал из Москвы.

Ранее в Татарстане академик-секретарь Академии наук РТ Наиль Валеев выступал с инициативой создать в Чистополе, в доме потомственного земского врача Дмитрия Дмитриевича Авдеева, ставшего прототипом персонажа романа Бориса Пастернака, Музей доктора Живаго.