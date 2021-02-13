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В Татарстане ожидается резкое потепление, снег и гололед

05:34, 13.02.2021
В Татарстане ожидается резкое потепление, снег и гололед
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 13 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода. По прогнозам синоптиков, в республике пройдут умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, ледяного дождя, мороси. В отдельных районах возможны туман и гололед.

Ветер юго-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха будет колебаться от 0°С до +3°С. Такие показатели метеорологи предсказывают для Казани и Набережных Челнов.

Общество Татарстан
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