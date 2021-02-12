В ГИБДД Казани рассказали о количестве ДТП в городе за 2020 год

Фото: Дарья Пинегина (архив)

За 2020 год в Казани общие показатели аварийности на дорогах снизились на 8,4% по сравнению с предыдущим годом. Всего за год зарегистрировано 1 765 ДТП.

«В 2020 году на территории Казани определено 46 мест концентрации ДТП, по которым ГИБДД предложены инженерные решения для их ликвидации», — рассказал начальник ГИБДД Казани Игорь Новиков.

Он добавил, что за четыре года в Казани удалось ликвидировать 257 мест концентрации ДТП, сообщается на сайте мэрии татарстанской столицы.

Фото: Максим Платонов (архив)

Треть всех дорожно-транспортных происшествий в городе составляют наезды на пешеходов, которые переходят дорогу в неположенном месте, отметил в свою очередь начальник Управления МВД России по Казани Александр Мищихин. В этом году необходимо усилить работу с горожанами, в том числе — проводить профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения, подчеркнул он.

Накануне начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов доложил, что в 2020 году на дорогах республики произошло 4 017 ДТП, погиб 331 человек, 4 898 получили ранения.