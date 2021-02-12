Главврачом челнинской детской поликлиники №6 назначен Денис Дуткин
В Набережных Челнах главным врачом детской поликлиники №6 стал Денис Дуткин. Известный в городе педиатр официально приступил к своим обязанностям накануне.
На этом посту 36-летний Дуткин сменил Рифата Идрисова, пишет chelny-biz.ru.
До этого Дуткин уже руководил детской поликлиникой №5.
Напомним, в Казани замглавврача ДРКБ Владимир Филатов был назначен руководителем детской горбольницы №1.ОбществоМедицина Татарстан
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