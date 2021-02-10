В Казани замглавврача ДРКБ возглавил детскую горбольницу №1

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Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков назначил главврача казанской детской горбольницы №1. Пост занял Владимир Филатов, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

До этого Филатов занимал должность замглавврача ДРКБ.

Родился новый главврач детской горбольницы №1 Казани в 1974 году. В 1997 году с отличием окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело».

Работал он сначала в горбольнице №6, затем на станции скорой помощи. В 2000 году пришел на работу в ДРКБ в качестве врача-нейрохирурга. В 2014 году был назначен заместителем главного врача по хирургической помощи ДРКБ. С 2018 года — главный внештатный специалист — детский хирург МЗ РТ.

Владимир Филатов комментировал состояние ребенка из Алексеевского района, которого мать забыла в сарае в 30-градусный мороз. Тогда он подчеркнул, что ребенок в удовлетворительном состоянии и опроверг слухи о необходимости ампутировать мальчику ноги.