Для пассажиров казанских троллейбусов приготовили 1,5 тыс. валентинок
14 февраля, в День святого Валентина, в троллейбусах Казани кондукторы будут дарить пассажирам валентинки с пожеланиями. Акция пройдет в двух украшенных розами троллейбусах, следующих по маршруту №6, говорится на сайте мэрии.
Для пассажиров подготовили более 1,5 тыс. валентинок. Их будут дарить при оплате проезда.
Напомним, по результатам опроса «Авито», в этом году отмечать День святого Валентина решили 92% жителей Казани.
Также с 10 февраля до конца мая этого года в Казани изменилась схема маршрутов троллейбуса №3 и автобуса №70, поскольку идет строительство первого участка второй линии казанского метрополитена от станции «Улица Юлиуса Фучика» до «Улицы Академика Сахарова». Для этих маршрутов отменены несколько остановок.ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым