Для пассажиров казанских троллейбусов приготовили 1,5 тыс. валентинок

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

14 февраля, в День святого Валентина, в троллейбусах Казани кондукторы будут дарить пассажирам валентинки с пожеланиями. Акция пройдет в двух украшенных розами троллейбусах, следующих по маршруту №6, говорится на сайте мэрии.



Для пассажиров подготовили более 1,5 тыс. валентинок. Их будут дарить при оплате проезда.

Напомним, по результатам опроса «Авито», в этом году отмечать День святого Валентина решили 92% жителей Казани.

Также с 10 февраля до конца мая этого года в Казани изменилась схема маршрутов троллейбуса №3 и автобуса №70, поскольку идет строительство первого участка второй линии казанского метрополитена от станции «Улица Юлиуса Фучика» до «Улицы Академика Сахарова». Для этих маршрутов отменены несколько остановок.