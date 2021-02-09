В Казани до конца мая изменится схема движения троллейбуса №3 и автобуса №70

С 10 февраля до конца мая этого года изменится схема маршрутов троллейбуса №3 и автобуса №70 — идет строительство первого участка второй линии казанского метрополитена от станции «Улица Юлиуса Фучика» до «Улица Академика Сахарова». Для этих маршрутов отменятся несколько остановок. Об этом сообщает Комитет по транспорту.



Для троллейбуса №3, следующего от ул. Академика Глушко, 15, до Речного порта, отменятся остановка «Ул. Академика Сахарова» по ул. Бигичева. Троллейбус будет курсировать на участке в прямом направлении по схеме: ул. Бигичева — путепровод на пересечении пр. Победы и ул. Академика Сахарова — пр. Камалеева, далее по маршруту.

Автобус №70, идущий от Чеховского рынка до ЖК «Весна», будет следовать в обратном направлении по схеме: пр. Победы — ул. Ахтямова — ул. Жиганова — пр. Камалеева, а далее — по маршруту. Для этого маршрута отменяется остановка «Ул. Академика Глушко» по пр. Победы.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Напомним, в Казани в связи со строительством станции метро «100 лет ТАССР» временно изменяли схему движения общественного транспорта по улице Юлиуса Фучика.

Маргарита Головатенко