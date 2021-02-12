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Ростехнадзор РФ выберет предприятия ТЭК для дистанционного контроля

13:23, 12.02.2021
Ростехнадзор РФ выберет предприятия ТЭК для дистанционного контроля
Фото: pxhere.com

Одна или две малых нефтяных компаний Татарстана могут быть взяты Ростехнадзором РФ для отработки пилотного эксперимента по дистанционному контролю за состоянием промышленной безопасности в этом году. С этой инициативой выступил сегодня заместитель руководителя Ростехнадзора РФ Александр Трембицкий на совещании, посвященном итогам деятельности малых нефтяных компаний Республики Татарстан в 2020 году.

«Может быть, одно-два предприятия республики возьмем как полигон, чтобы отработать систему дистанционного контроля мониторинга и презентовать председателю правительства», — предложил Александр Трембицкий в разговоре с президентом РТ Рустамом Миннихановым.

Замглавы Ростехнадзора пояснил, что по поручению президента и правительства РФ все контрольно-надзорные органы работали под эгидой механизма регуляторной гильотины, были пересмотрены все нормативные акты, федеральные нормы и правила по вопросам в области ТЭК. С 1 января этого года обновили на 100% нормы и правила, где-то отменили, где-то пересмотрели требования, но не в ущерб промышленной безопасности. Согласно госполитике промышленной безопасности Ростехнадзор будет работать в рамках проекта по дистанционному контролю и надзору.

Напомним, по итогам 2020 года малые нефтяные компании (МНК) республики перечислили в бюджет 78,4 млрд рублей, что на 32,4% меньше уровня 2019 года.

Луиза Игнатьева
ПромышленностьНефть Татарстан
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