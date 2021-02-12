Ростехнадзор РФ выберет предприятия ТЭК для дистанционного контроля

Одна или две малых нефтяных компаний Татарстана могут быть взяты Ростехнадзором РФ для отработки пилотного эксперимента по дистанционному контролю за состоянием промышленной безопасности в этом году. С этой инициативой выступил сегодня заместитель руководителя Ростехнадзора РФ Александр Трембицкий на совещании, посвященном итогам деятельности малых нефтяных компаний Республики Татарстан в 2020 году.

«Может быть, одно-два предприятия республики возьмем как полигон, чтобы отработать систему дистанционного контроля мониторинга и презентовать председателю правительства», — предложил Александр Трембицкий в разговоре с президентом РТ Рустамом Миннихановым.

Замглавы Ростехнадзора пояснил, что по поручению президента и правительства РФ все контрольно-надзорные органы работали под эгидой механизма регуляторной гильотины, были пересмотрены все нормативные акты, федеральные нормы и правила по вопросам в области ТЭК. С 1 января этого года обновили на 100% нормы и правила, где-то отменили, где-то пересмотрели требования, но не в ущерб промышленной безопасности. Согласно госполитике промышленной безопасности Ростехнадзор будет работать в рамках проекта по дистанционному контролю и надзору.

Напомним, по итогам 2020 года малые нефтяные компании (МНК) республики перечислили в бюджет 78,4 млрд рублей, что на 32,4% меньше уровня 2019 года.

Луиза Игнатьева