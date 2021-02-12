Выехавшего на встречную полосу водителя казанского автобуса заставят сдать экзамен на знания ПДД
Водителя казанского городского автобуса, который выехал на встречную полосу, заставят еще раз сдать внутренний экзамен на знание правил дорожного движения. Об этом рассказали в Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана.
Пользователь соцсетей сообщил, как автобус 63-го маршрута решил объехать через встречную полосу остальных участников движения.
В Ассоциации АТП сообщили, что на автотранспортном предприятии была созвана дисциплинарная комиссия. Водитель лишен премии и отстранен от работы на неделю. Ему предстоит снова сдать экзамен на знания ПДД.
«Водителю предстоит сдать внутренний экзамен на знание ПДД, только после этого он сможет вернуться к работе. Если факт нарушения ПДД данным водителем на маршруте повторится, то он будет уволен», — прокомментировали ситуацию в Ассоциации АТП.
Ранее в Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана (АТП РТ) прокомментировали инцидент с автобусом, который якобы ехал по встречной полосе в Казани. Видео распространилось в социальных сетях. В ассоциации заметили, что автобус ехал по схеме движения. Водитель завершал поворот налево на улицу Сахарова с местного проезда по улице Бигичева, водитель иномарки Skoda Superb сам спровоцировал конфликтную ситуацию, не пропустив автобус.
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