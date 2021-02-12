Выехавшего на встречную полосу водителя казанского автобуса заставят сдать экзамен на знания ПДД

Фото: соцсети

Водителя казанского городского автобуса, который выехал на встречную полосу, заставят еще раз сдать внутренний экзамен на знание правил дорожного движения. Об этом рассказали в Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана.

Пользователь соцсетей сообщил, как автобус 63-го маршрута решил объехать через встречную полосу остальных участников движения.

Фото: realnoevremya.ru

В Ассоциации АТП сообщили, что на автотранспортном предприятии была созвана дисциплинарная комиссия. Водитель лишен премии и отстранен от работы на неделю. Ему предстоит снова сдать экзамен на знания ПДД.

«Водителю предстоит сдать внутренний экзамен на знание ПДД, только после этого он сможет вернуться к работе. Если факт нарушения ПДД данным водителем на маршруте повторится, то он будет уволен», — прокомментировали ситуацию в Ассоциации АТП.

Ранее в Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана (АТП РТ) прокомментировали инцидент с автобусом, который якобы ехал по встречной полосе в Казани. Видео распространилось в социальных сетях. В ассоциации заметили, что автобус ехал по схеме движения. Водитель завершал поворот налево на улицу Сахарова с местного проезда по улице Бигичева, водитель иномарки Skoda Superb сам спровоцировал конфликтную ситуацию, не пропустив автобус.



Ольга Плешкова