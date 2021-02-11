Татарстан вошел в топ-20 регионов РФ с самой низкой стоимостью свидания

Татарстан заняла 17-е место в рэнкинге регионов России с самой низкой стоимостью свидания — бюджетное свидание обойдется жителям в 1 384 рубля. Об этом сообщил «Тинькофф Журнал».

Для расчета расходов на свидание взят похожий набор товаров и услуг, которые ежегодно изучает в своем индексе бюджетного свидания Deutsche Bank. Это ужин в кафе, два кофе в кафе, два билета в кино, литр пива и поездка в такси на 4 километра.

В среднем по России такое свидание обойдется в 1 671 рубль. Дороже всего романтический вечер будет стоить в Ямало-Ненецком автономном округе (2 582 рублей), дешевле всего — в Омской области (1 074 рубля).

Напомним, в этом году отмечать День святого Валентина решили 92% жителей Казани. Это самый высокий процент среди крупных городов России. 49% опрошенных из столицы Татарстана планируют устроить оригинальное свидание. По количеству желающих Казань также лидирует среди крупных городов.