В Бавлинском районе женщина получила условный срок за избиение дочери

В Бавлинском районе Татарстана 38-летняя местная жительница получила условный срок за избиение своей дочери. Об этом рассказали в прокуратуре Татарстана.

Установлено, что в июне и сентябре 2020 года женщина избивала свою несовершеннолетнюю дочь. Суд признал мать виновной по статьям «Истязание» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».

Свою вину она признала и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно.

Ранее 3 года условно получил житель Чистополя за истязание малолетнего ребенка. С августа по сентябрь прошлого года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически наносил побои 12-летнему сыну своей сожительницы.



Ольга Плешкова