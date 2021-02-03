Жителя Чистополя за истязание малолетнего ребенка приговорили к условному сроку

В Чистополе 47-летнего местного жителя приговорили к трем годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком за истязание малолетнего ребенка. Он признан виновным по п. «г» ч. 2 статьи 117 УК РФ.

Установлено, что с августа по сентябрь прошлого года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически наносил побои 12-летнему сыну своей сожительницы.

Свою вину в содеянном мужчина полностью признал, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана. Приговор суда вступил в законную силу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, уголовное дело на жителя Чистополя возбудили в октябре 2020 года. Следователи СУ Следственного комитета РФ по Татарстану проверили мужчину на причастность к другим противоправным действиям.

Татьяна Демина