В Татарстане возмутились поздними сроками заключения контрактов на уборку дорог зимой

Зампредседателя правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения Шамиль Гафаров обратил внимание на сроки заключения муниципальных контрактов на обслуживание дорог в зимнее время и ямочный ремонт весной после доклада министра транспорта и дорожного хозяйства Фарита Ханифова на заседании комиссии РТ по обеспечению БДД.

Гафаров задался вопросом, как чистятся дороги в муниципалитетах в декабре, если часть предприятий контракты на эту работу заключают не в октябре, как положено, а в конце декабря.

— Традиционно организации за свой счет убирали, — неопределенно ответил Ханифов.

— Если по каким-то причинам не получается заключить контракты, значит, нужно возвращаться к этому вопросу, — сказал Гафаров.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, его удивило, почему контракты на ямочный ремонт заключаются до 1 июля.

«А что будем делать в апреле?!» — возмутился вице-премьер.

Он предположил, не допущена ли ошибка в постановлении правительства в сроках по этому вопросу и поручил вернуться к нему более узким кругом. Шамиль Гафаров также распорядился составить четкий план работ дорожников в связи с началом строительства в этом году трассы М-12.

Ранее исследование, проведенное автомобильным сайтом «Дром», показало, что 20,3% опрошенных автомобилистов в Татарстане поставили единицу за уборку снега. Еще 12,5% респондентов оценили работу коммунальных служб в снегопады на двойку. Тройку поставили 28,1% жителей республики.

