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В Татарстане возмутились поздними сроками заключения контрактов на уборку дорог зимой

17:37, 11.02.2021
В Татарстане возмутились поздними сроками заключения контрактов на уборку дорог зимой
Фото: kzn.ru

Зампредседателя правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения Шамиль Гафаров обратил внимание на сроки заключения муниципальных контрактов на обслуживание дорог в зимнее время и ямочный ремонт весной после доклада министра транспорта и дорожного хозяйства Фарита Ханифова на заседании комиссии РТ по обеспечению БДД.

Гафаров задался вопросом, как чистятся дороги в муниципалитетах в декабре, если часть предприятий контракты на эту работу заключают не в октябре, как положено, а в конце декабря.

— Традиционно организации за свой счет убирали, — неопределенно ответил Ханифов.

— Если по каким-то причинам не получается заключить контракты, значит, нужно возвращаться к этому вопросу, — сказал Гафаров.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, его удивило, почему контракты на ямочный ремонт заключаются до 1 июля.

«А что будем делать в апреле?!» — возмутился вице-премьер.

Он предположил, не допущена ли ошибка в постановлении правительства в сроках по этому вопросу и поручил вернуться к нему более узким кругом. Шамиль Гафаров также распорядился составить четкий план работ дорожников в связи с началом строительства в этом году трассы М-12.

Ранее исследование, проведенное автомобильным сайтом «Дром», показало, что 20,3% опрошенных автомобилистов в Татарстане поставили единицу за уборку снега. Еще 12,5% респондентов оценили работу коммунальных служб в снегопады на двойку. Тройку поставили 28,1% жителей республики.

ОбществоВластьИнфраструктураБизнесТранспортАвто Татарстан
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