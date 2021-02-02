Исследование: треть татарстанцев поставили коммунальщикам «кол» и «двойку» за уборку снега

В Татарстане 20,3% опрошенных автомобилистов поставили «единицу» за уборку снега, еще 12,5% респондентов оценили работу коммунальных служб в снегопады на «двойку». «Тройку» поставили 28,1% жителей республики, приводит данные исследования автомобильный сайт «Дром» (есть в распоряжении «Реального времени»).

При этом, 16,4% автомобилистов республики оценили работу коммунальщиков на «пятерку». Вариант ответа «четверка» выбрали 22,7% татарстанцев.

Фото: Дмитрий Резнов

Хуже всего зимой на дорогах в Новосибирской области и Забайкальском крае. Здесь «единицу» поставили «дорожникам» 40% и 43% респондентов соответственно.

В Москве ровно треть опрошенных водителей поставила «пять» работе коммунальных служб. Второе место за отлично очищенные города от снега заслужили дорожные службы из Тюменской области. Четверть тюменцев оценили их работу на «отлично».

По всей России 75% автомобилистов отрицательно оценили уборку снега на дорогах.

Подробнее о том, как власти Казани борются с последствиями снегопадов — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина