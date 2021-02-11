В Кремле могут придумать новый формат общения Путина с журналистами
В Кремле пообещали подумать над организацией телефонных брифингов журналистов с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Мы обязательно обратим на это внимание. И мы обратимся к президенту с просьбой использовать те или иные содержательные мероприятия с тем, чтобы такие быстрые телефонные брифинги планировать. Обязательно подумаем над этим, — передают «Ведомости» его слова.
Также представитель Кремля выразил сожаление по поводу того, что некоторые детали закрытой встречи Путина с главными редакторами российских СМИ были обнародованы. Песков заметил, что закрытый формат встречи позволяет в предельно откровенной атмосфере разобраться со всеми вопросами, остававшимися неясными, пишет «Интерфакс».
В декабре прошлого года проходила ежегодная пресс-конференция Путина. В том году из-за пандемии коронавируса формат встречи претерпел существенные изменения — она проходила в режиме онлайн, но глава государства отвечал на вопросы не только журналистов, но и простых граждан.
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