За два года «Таттелеком» досрочно погасил все долги по кредитам на 3 млрд рублей

ПАО «Таттелеком» досрочно погасило все обязательства по кредитам на 3 млрд рублей, в том числе за прошедший год — более чем на 2 млрд рублей. Об этом сообщили в компании.

На 31 декабря 2018 года кредитный портфель компании составлял 2,9 млрд рублей, на 31 декабря 2019 года — 2,2 млрд рублей, а на конец прошлого года его объем достиг нулевого значения.

При этом компания имеет возможности обратиться к заемному финансированию в рамках открытых в коммерческих банках кредитных линий на 700 млн рублей.



Ранее агентство Fitch подтвердило рейтинг «Таттелекома» на уровне BB со «стабильным» прогнозом.



Также сообщалось, что чистая прибыль группы компаний «Таттелеком» за девять месяцев 2020 года увеличилась почти в два раза.