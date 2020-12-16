Fitch подтвердило рейтинг «Таттелекома» на уровне BB

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг «Таттелекома» на уровне BB со «стабильным» прогнозом. Такая оценка сохраняется уже более девяти лет.



Аналитики обратили внимание на возможность компании самостоятельно финансировать развитие сетей волоконно-оптических линий связи.

Среди показателей, повлиявших на оценку компании, отмечены улучшение рентабельности и прибыльности мобильного сегмента. «При этом рейтинги компании ограничены, в частности, ее относительно небольшим размером по сравнению с федеральными операторами», — обратили внимание аналитики.

Долгосрочный рейтинг «Таттелекома» на уровне BB со «стабильным» прогнозом был подтвержден Fitch и в 2018 году.

Татьяна Демина