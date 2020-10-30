«Таттелеком» за девять месяцев 2020 года нарастил чистую прибыль по РСБУ почти в два раза

Группа компаний «Таттелеком» (включает в себя ПАО «Таттелеком» и ООО «ТМТ», бренд «Летай») за девять месяцев 2020 года зафиксировала почти двукратный рост прибыли по РСБУ по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Согласно отчетности группы, чистая прибыль за девять месяцев составила 953,3 млн рублей, за прошлый период — 488,5 млн рублей. Чистая прибыль ПАО «Таттелеком» за девять месяцев достигла 1,004 млрд рублей, это на 46,8 % выше прошлогоднего значения за январь — сентябрь (684,5 млн рублей). Финансовый результат ООО «ТМТ» составил -49,3 млн рублей при показателе в размере -196,1 млн рублей годом ранее.

При этом выручка группы «Таттелеком» за девять месяцев 2020 года составила 7 112,4 млн рублей, это на 0,5% выше аналогичного показателя за январь — сентябрь 2019 года (7 077,4 млн рублей). Наибольший рост выручки показало ООО «ТМТ» — на 17,4%, до 1,43 млрд рублей. Доходы ПАО «Таттелеком» снизились на 1% — до 5 888,6 млн рублей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что «Таттелеком» также значительно нарастил прибыль по МСФО в первом полугодии — на 43%.

