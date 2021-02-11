«Торговали статусом свидетеля»: в Казани по делу о взятке 400 тысяч арестовали трех полицейских

Фото: «Реальное время»

Под домашний арест до 9 апреля отправил сегодня Советский райсуд Казани трех сотрудников уголовного розыска УВД города. С ходатайством о данной мере пресечения подозреваемым в получении взятки обратился Следком, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



По данным источников «Реального времени», в уголовном деле фигурирует сумма в 400 тысяч рублей. По версии следствия, эта сумма была передана с 23 декабря 2020 года по 5 февраля 2021 года некоему посреднику в качестве взятки для должностных лиц МВД Татарстана в интересах свидетеля по уголовному делу, который желал сохранить именно этот статус. Делом занимались следователи УВД Казани.

Все трое подозреваемых были задержаны вчера. Это Ильгам Кабиров, Руслан Камалиев и Азат Шакиров. По данным источников «Реального времени», в деле также фигурируют неустановленные лица.

В Следкоме по РТ дело о взятке пока не комментируют.

В МВД Татарстана «Реальному времени» уточнили, что данные полицейские «будут уволены за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел». Непосредственным руководителям подозреваемых грозит строгая дисциплинарная ответственность.

Ранее в Казани арестовали инспектора ФСИН, который пытался пронести в собственном теле наркотики в свияжскую колонию.