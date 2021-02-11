В Гидрометцентре Татарстана ответили критикующим прогнозы погоды

Фото: Максим Платонов (архив)

Специалисты Гидрометцентра Татарстана ответили критикующим прогнозы погоды. Оправдываемость на следующие сутки данных о погоде, публикуемых на сайте организации, составляет 97—98%.

Специалисты службы составляют профессиональный прогноз погоды с максимальным учетом всех возможных прогностических факторов, заметили в Гидрометцентре РТ.

Там напомнили, что официальные прогнозы погоды, предупреждения об ухудшении погодных условий, штормовые предупреждения по Татарстану и Казани составляются только синоптиками ФГБУ «УГМС Республики Татарстан». Все прогнозы и предупреждения публикуются на официальном сайте службы и доводятся до населения и органов власти республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«При этом в комментариях в СМИ республики к статьям о прогнозах погоды по республике, которые озвучиваются в СМИ, часто высказываются негативные отзывы: «снова соврали», «вот посмотрели другие погодные сайты и не спрогнозировали» и т.п.», — говорится в сообщении ведомства.

В Гидрометцентре РТ призвали татарстанцев ориентироваться только на официальные прогнозы погоды.

Вчера синоптики рассказали, какая погода ожидается в республике в ближайшие пять дней. К субботе потеплеет до +3°С, но уже в понедельник дневные температуры опустятся до -21°С.



Татьяна Леухина