Выручка Freedom Holding Corp. достигла $100,2 млн, увеличившись на 239%

За третий квартал 2021 фискального года, который совпадает с четвертым календарным кварталом 2020 года, выручка Freedom Holding Corp. достигла $100,2 млн. Показатель увеличился на 239% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет роста комиссионных доходов на 261% — с $20,6 млн на конец декабря 2019 года до $74,3 млн на конец декабря 2020-го. Об этом сообщили в компании.

Положительное влияние на выручку оказало повышение прибыли от торговых операций по ценным бумагам на 194% год к году — с $6,4 млн до $18,9 млн. Расходы компании повысились на $24,6 млн, или на 96%.

Чистая прибыль Freedom Holding Corp. за отчетный квартал по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого финансового года повысилась в 10,3 раза, достигнув $42,3 млн.

Активы и обязательства холдинга по данным на 31 декабря 2020 года увеличились на $397,1 млн и $347,3 млн соответственно. По состоянию на 31 декабря 2020 года в холдинге было открыто свыше 229 тысяч клиентских счетов.